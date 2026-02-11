JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Jelang Putaran Ketiga Championship, Persela Datangkan Amunisi Baru, Bukan Orang Jauh

Jelang Putaran Ketiga Championship, Persela Datangkan Amunisi Baru, Bukan Orang Jauh

Rabu, 11 Februari 2026 – 19:59 WIB
Jelang Putaran Ketiga Championship, Persela Datangkan Amunisi Baru, Bukan Orang Jauh - JPNN.com Kaltim
Persela Lamongan mendatangkan amunisi baru untuk menambah kekuatan dalam menghadapi putaran ketiga Championship 2025/26. Dia adalah Risqki Utomo yang akrab disapa Boski, berposisi sebagai striker. Foto: Diambil dari Ileague

kaltim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan mendatangkan amunisi baru untuk menambah kekuatan dalam menghadapi putaran ketiga Championship 2025/26.

Sosok tersebut bukan orang jauh, melainkan pesepak bola asli Lamongan yang lama merantau.

Dia adalah Risqki Utomo yang akrab disapa Boski, berposisi sebagai striker.

Baca Juga:

Pelatih Persela Bima Sakti berharap banyak dengan datangnya Boski.

Pemain berusia 27 tahun itu dinilai memiliki motivasi besar untuk Persela.

"Dia anak asli Lamongan, pasti punya motivasi tinggi. Dia juga sebelumnya pernah bermain di Persela, jadi punya pengalaman," kata Bima Sakti dilansir dari Ileague, Rabu (11/2).

Baca Juga:

Bima mengungkapkan keinginan memulangkan Boski sudah ada sejak menangani Persela.

Bahkan, saat Laskar Joko Tingkir bertandang ke markas Persipal FC beberapa waktu lalu.

Persela Lamongan mendatangkan amunisi baru untuk menambah kekuatan menghadapi putaran ketiga Championship 2025/26
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Championship Persela Lamongan Persela Persela Vs Persiba Balikpapan Persiba Balikpapan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU