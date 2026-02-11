Jelang Putaran Ketiga Championship, Persela Datangkan Amunisi Baru, Bukan Orang Jauh

kaltim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan mendatangkan amunisi baru untuk menambah kekuatan dalam menghadapi putaran ketiga Championship 2025/26.

Sosok tersebut bukan orang jauh, melainkan pesepak bola asli Lamongan yang lama merantau.

Dia adalah Risqki Utomo yang akrab disapa Boski, berposisi sebagai striker.

Pelatih Persela Bima Sakti berharap banyak dengan datangnya Boski.

Pemain berusia 27 tahun itu dinilai memiliki motivasi besar untuk Persela.

"Dia anak asli Lamongan, pasti punya motivasi tinggi. Dia juga sebelumnya pernah bermain di Persela, jadi punya pengalaman," kata Bima Sakti dilansir dari Ileague, Rabu (11/2).

Bima mengungkapkan keinginan memulangkan Boski sudah ada sejak menangani Persela.

Bahkan, saat Laskar Joko Tingkir bertandang ke markas Persipal FC beberapa waktu lalu.