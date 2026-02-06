Jadwal Super League: Menanti Debut Anez di Borneo FC Lawan Bhayangkara FC Besok

kaltim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Laga pekan ke-20 Super League 2025/26 akan dimulai hari ini, Jumat (6/2).

Dibuka dengan dua pertandingan seru, yakni PSIM Yogyakarta vs Persis Solo yang digelar di Stadion Sultan Agung, kick off pukul 15.30 WIB.

Duel berikutnya Persib Bandung menjamu Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kick off pukul 19.00 WIB.

Skuad asuhan Bojan Hodak tentu membidik kemenangan pada pertandingan ini demi bisa mempertahankan mereka di posisi pertama dengan 44 poin dari 19 pertandingan.

Selain itu, kemenangan kontra Malut United juga sangat berarti bagi Persib Bandung karena Laskar Kie Raha merupakan salah satu pesaing langsung di papan atas.

Di sisi lain, Malut United tentu enggan melepaskan pertandingan ini begitu saja karena mereka mengusung misi bangkit setelah pada pekan sebelumnya takluk dari Bhayangkara FC 1-2.

Kemenangan juga bisa membuat Malut United tetap menjaga jarak dengan Persib Bandung karena kini berada di peringkat empat dengan 37 poin dari 19 laga, terpaut tujuh poin dari Maung Bandung di posisi pertama.

Bhayangkara FC akan melakoni laga tandang kontra Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (7/2) besok.