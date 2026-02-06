Eks Bek Timnas Piala Dunia U-17 Andre Pangestu Tambah Kekuatan Lini Belakang Beruang Madu

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Mantan bek Timnas U-17 Indonesia untuk Piala Dunia U-17 2023 Andre Pangestu menjadi rekrutan anyar Persiba Balikpapan.

Pesepak bola kelahiran Denpasar itu diharapkan dapat menjadi kekuatan lini belakang skuad Beruang Madu.

Manajemen Persiba Balikpapan berharap kedatangan Andre Pangestu dapat menjadi tambahan kekuatan di lini belakang tim.

"Pemain berusia 20 tahun ini mampu bermain sebagai center back maupun left back," tulis pernyataan resmi Persiba Balikpapan, dikutip Jumat (5/2).

Andre Pangestu pernah dinobatkan sebagai bek terbaik di International Football Competition (IFC) U-13 2019.

Di turnamen internasional itu, dia mewakili tim yang membesarkannya, yakni SSB Putra Dewata Bali.

Dia juga pernah mewakili Bali di ajang Danone Nation Cup dan Piala Menpora U-13.

Selain itu, Andre Pangestu juga bergabung dalam skuad Garuda Select 5 yang merupakan program kerja sama PSSI dan Mola TV untuk mengirimkan sejumlah pemain muda berkat untuk dilatih di Inggris.