Persiraja Ganti Akhyar Ilyas, Tunjuk Eks Pelatih Persiba Balikpapan Jadi Juru Taktik Baru

Kamis, 05 Februari 2026 – 07:52 WIB
Persiraja Ganti Akhyar Ilyas, Tunjuk Eks Pelatih Persiba Balikpapan Jadi Juru Taktik Baru
Eks Pelatih Persiba Balikpapan Jaya Hartono menandatangani kontrak sebagai juru taktik baru Persiraja Banda Aceh. Foto: Diambil dari Ileague

kaltim.jpnn.com, BANDA ACEH - Manajemen Persiraja Banda Aceh resmi menunjuk Jaya Hartono sebagai pelatih kepala baru menjelang putaran ketiga Championship 2025/26.

Penunjukan tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak yang dilakukan di Banda Aceh pada Selasa (3/2).

Pelatih berlisensi A AFC yang pernah melatih Persiba Balikpapan itu dipercaya memimpin skuad Laskar Rencong menggantikan Akhyar Ilyas pada fase krusial kompetisi, yakni putaran ketiga yang menjadi putaran penentuan dalam Championship musim ini.

Manajemen Persiraja menilai pengalaman dan rekam jejak sang pelatih menjadi faktor utama dalam keputusan tersebut.

Presiden Persiraja Nazaruddin Dek Gam menyampaikan harapannya agar kehadiran Jaya Hartono mampu membawa dampak positif bagi performa tim pada putaran akhir kompetisi.

Menurut Dek Gam, Persiraja membutuhkan sosok pelatih yang matang secara pengalaman dan mampu mengelola tekanan pada fase penentuan.

“Putaran ketiga adalah fase paling krusial. Kami berharap coach Jaya bisa membawa Persiraja tampil lebih solid dan konsisten,” ujar Dek Gam dilansir dari laman Ileague, Kamis (5/2).

Jaya Hartono pernah mencatatkan prestasi gemilang dengan menjuarai Liga Indonesia bersama Persik Kediri pada musim 2002/2003.

Eks Pelatih Persiba Balikpapan Jaya Hartono resmi ditunjuk sebagai juru taktik baru Persiraja Banda Aceh
