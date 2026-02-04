Total Sudah 11 Pemain Didepak Persiba Balikpapan, Terbaru Ada Nama Wahyu Poru

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan terus bergerak cepat setelah putaran kedua Championship 2025/26 berakhir.

Tak tanggung-tanggung, tiga pemain kembali dilepas, yakni Rival Hidayat, Wahyu Poru, dan Zakaria.

"Persiba Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada Rival Hidayat, Wahyu Poru, dan Zakaria atas dedikasi serta kontribusi selama membela Beruang Madu," tulis pernyataan resmi Persiba dikutip Rabu (4/2).

Gelandang Wahyu Poru menjadi bagian penting mengantarkan Beruang Madu kembali promosi ke Liga 2, Championship 2025/26.

Di era pelatih M. Nasuha, pemain bernomor punggung 78 itu menjadi andalan yang selalu diturunkan di sebagian besar pertandingan Persiba.

Selama kompetisi musim ini, pesepak bola berusia 23 tahun bernama lengkap Wahyu Alman Poru tampil di 15 laga Persiba.

Terakhir, Wahyu Poru ikut membela timnya saat menjamu Deltras FC di laga pemungkas putaran kedua yang berlangsung di Stadion Batakan.

Sebelum bergabung di Persiba saat berada di Liga 3, Wahyu Poru tergabung dalam Borneo FC U-18.