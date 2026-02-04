JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Penilaian Fabio Lefundes Terkait Performa Debut 4 Pemain Baru Borneo FC, Sudah Puas?

Penilaian Fabio Lefundes Terkait Performa Debut 4 Pemain Baru Borneo FC, Sudah Puas?

Rabu, 04 Februari 2026 – 07:55 WIB
Penilaian Fabio Lefundes Terkait Performa Debut 4 Pemain Baru Borneo FC, Sudah Puas? - JPNN.com Kaltim
Pemain anyar Borneo FC dari Brasil FC Kaio Nunes (kiri) saat tampil di laga melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (1/2). Foto: borneofc.id

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC menurunkan empat pemain barunya saat menjamu PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-19 Super League 2025/26 di Stadion Segiri, Minggu (1/2).

Empat pemain anyar yang didatangkan manajemen Pesut Etam pada bursa transfer paruh musim ini, yakni Kaio Nunes, Cleylton Santos, Koldo Obieta, dan Mohammad Khanafi.

Dalam laga melawan PSIM, Kaio Nunes langsung dipercaya tampil sebagai starter.

Baca Juga:

Pemain asing asal Brasil itu tampil impresif dengan menyumbangkan satu gol untuk Borneo FC pada menit ke-29 melalui sundulan kepala,

Gol Kiao Nunes sekaligus membuka keunggulan tuan rumah.

Sementara itu, Cleylton Santos juga menjalani debut sebagai starter dengan mengisi lini pertahanan Borneo FC.

Baca Juga:

Bek asal Brasil tersebut tampil solid dalam menjaga area belakang Pesut Etam sepanjang pertandingan.

Striker Koldo Obieta masuk pada menit ke-75 menggantikan Marcos Astina.

Ini penilaian Fabio Lefundes terkait performa debut 4 pemain baru Borneo FC saat melawan PSIM di Stadion Segiri
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Borneo FC pemain baru Fabio Lefundes Super League Kaio Nunes Cleylton Santos Kaldo Obieta Mohammad Khanafi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU