Penilaian Fabio Lefundes Terkait Performa Debut 4 Pemain Baru Borneo FC, Sudah Puas?

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC menurunkan empat pemain barunya saat menjamu PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-19 Super League 2025/26 di Stadion Segiri, Minggu (1/2).

Empat pemain anyar yang didatangkan manajemen Pesut Etam pada bursa transfer paruh musim ini, yakni Kaio Nunes, Cleylton Santos, Koldo Obieta, dan Mohammad Khanafi.

Dalam laga melawan PSIM, Kaio Nunes langsung dipercaya tampil sebagai starter.

Pemain asing asal Brasil itu tampil impresif dengan menyumbangkan satu gol untuk Borneo FC pada menit ke-29 melalui sundulan kepala,

Gol Kiao Nunes sekaligus membuka keunggulan tuan rumah.

Sementara itu, Cleylton Santos juga menjalani debut sebagai starter dengan mengisi lini pertahanan Borneo FC.

Bek asal Brasil tersebut tampil solid dalam menjaga area belakang Pesut Etam sepanjang pertandingan.

Striker Koldo Obieta masuk pada menit ke-75 menggantikan Marcos Astina.