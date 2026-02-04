Jadwal Persiba Balikpapan di Putaran Ketiga Championship 2025/26, Ada 9 Pertandingan

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan bersiap menghadapi putaran ketiga Champioship 2025/26.

Total ada sembilan pertandingan yang akan dilakoni skuad Beruang Madu.

Sesuai konfigurasi klasemen putaran kedua, Persiba Balikpapan yang finis di peringkat ke-8 kedelapan mendapatkan jatah empat laga tandang dan lima laga tandang.

Bulan ini, ada dua pertandingan yang akan dilakoni tim besutan pelatih Leonard Tupahamu.

Laga pertama, Persiba akan menjamu Persiku Kudus di Stadion Batakan pada Minggu, 15 Februari 2026, kick off dijadwalkan pukul 19.00 atau pukul 20.00 waktu Balikpapan.

Duel Persiba Vs Persiku diprediksi bakal berlangsung sengit.

Kedua tim yang hanya terpaut satu poin akan tampil all-out memenangkan pertandingan demi menghindari play-off degradasi atau turun langsung ke Liga 3.

Berikutnya, Persiba akan menjalani laga tandang pertama di putaran ketiga menghadapi Persipal Palu di 21 Februari 2026.