Fakultas Ilmu Keolahragaan Unmul Mendesak Didirikan, DPRD Kaltim Ungkap 3 Alasan Ini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Dukungan terhadap rencana pendirian Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Mulawarman (Unmul) terus mengalir.

Terbaru, DPRD Kaltim secara tegas menyatakan dukungan dan memberikan rekomendasi terhadap rencana tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi menegaskan pendirian Fakultas Ilmu Keolahragaan di Unmul bukan lagi sekadar wacana internal kampus, melainkan kebutuhan strategis bagi Kaltim.

"Unmul sudah merintis ini sejak 2023, namun hingga kini belum terealisasi. Padahal, jika kita simpulkan bersama, keberadaan FIK bukan hanya kebutuhan Unmul, tapi kebutuhan Kalimantan Timur secara keseluruhan," tegas Darlis dalam audiensi resmi di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim dikutip Selasa (3/2).

Audiensi strategis tersebut mempertemukan unsur legislatif, eksekutif, dan akademisi.

Turut hadir anggota Komisi IV lainnya, yakni Agus Aras, Syahariah Mas’ud, dan Damayanti.

Dari pemerintah provinsi, hadir Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim Muhammad Faisal didampingi Sekretaris Dispora Sri Wartini serta Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Rasman Rading.

Dari pihak Unmul, hadir Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof Moh. Bahzar, serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Prof Susilo.