Tambah Kekuatan Lini Tengah, Borneo FC Boyong Gelandang Timnas Suriah Mohammad Anez

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC kembali menambah kekuatan baru untuk menghadapi perburuan juara Super League 2025/26.

Manajemen Borneo FC resmi mengumumkan memboyong gelandang Timnas Suriah Mohammad Anez ke Samarinda.

"Kekuatan Borneo FC Samarinda di putaran kedua Super League bertambah dengan kedatangan Gelandang Timnas Syria Mohammad Anez," tulis pernyataan Borneo FC di akun resminya, Senin (2/2).

Anez memulai karier sepak bolanya dengan Al-Jazeera Syrian Club pada 2012.

Dia juga pernah bermain dengan Al Ahly Alep selama dua musim sebelum memiliki pengalaman profesional di Bahrain bersama Al-Rifaa Club pada musim 2021-2022 dan Anez bersama timnya turut memenangkan gelar Liga Bahrain.

Terakhir, Anez bergabung dengan Al Ahed FC, salah satu tim terkuat di Lebanon.

Bergabungnya Anez semakin mempertegas persaingan di lini tengah skuad Pesut Etam.

Sebab, pelatih Borneo FC Fabio Lefundes sudah memiliki beberapa pilihan pemain asing, seperti Kei Hirose asal Jepang, Juan Felipe Villa dari Kolombia, dan Marcos Astina dari Argentina. (mar1/jpnn)