JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Tambah Kekuatan Lini Tengah, Borneo FC Boyong Gelandang Timnas Suriah Mohammad Anez

Tambah Kekuatan Lini Tengah, Borneo FC Boyong Gelandang Timnas Suriah Mohammad Anez

Senin, 02 Februari 2026 – 22:17 WIB
Tambah Kekuatan Lini Tengah, Borneo FC Boyong Gelandang Timnas Suriah Mohammad Anez - JPNN.com Kaltim
Borneo FC resmi memboyong Gelandang Timnas Suriah Mohammad Anez untuk menambah kekuatan lini tengah dalam perburuan gelar juara Super League 2025/26. Foto: borneofc.id

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC kembali menambah kekuatan baru untuk menghadapi perburuan juara Super League 2025/26.

Manajemen Borneo FC resmi mengumumkan memboyong gelandang Timnas Suriah Mohammad Anez ke Samarinda.

"Kekuatan Borneo FC Samarinda di putaran kedua Super League bertambah dengan kedatangan Gelandang Timnas Syria Mohammad Anez," tulis pernyataan Borneo FC di akun resminya, Senin (2/2).

Baca Juga:

Anez memulai karier sepak bolanya dengan Al-Jazeera Syrian Club pada 2012.

Dia juga pernah bermain dengan Al Ahly Alep selama dua musim sebelum memiliki pengalaman profesional di Bahrain bersama Al-Rifaa Club pada musim 2021-2022 dan Anez bersama timnya turut memenangkan gelar Liga Bahrain.

Terakhir, Anez bergabung dengan Al Ahed FC, salah satu tim terkuat di Lebanon.

Baca Juga:

Bergabungnya Anez semakin mempertegas persaingan di lini tengah skuad Pesut Etam.

Sebab, pelatih Borneo FC Fabio Lefundes sudah memiliki beberapa pilihan pemain asing, seperti Kei Hirose asal Jepang, Juan Felipe Villa dari Kolombia, dan Marcos Astina dari Argentina. (mar1/jpnn)

Bergabungnya gelandang Timnas Suriah Mohammad Anez semakin mempertegas persaingan di lini tengah Borneo FC
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Borneo FC lini tengah Mohammad Anez Pesut Etam Super League Liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU