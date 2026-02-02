Hadiri Malam Syukuran FKPTT Kaltim, Wagub Seno Apresiasi Kontribusi Warga Timor Timur

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan apresiasi kepada warga Timor Timur yang hingga saat ini telah banyak berkontribusi bagi daerah.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri malam syukuran Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama DPW Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) Kaltim.

“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi warga Timor Timur, terutama generasi mudanya yang telah banyak berkontribusi untuk daerah, baik melalui prestasi di tingkat daerah maupun nasional,” ujar Wagub Seno Aji dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Senin (2/2).

Wagub Seno yang juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan FKPTT hadir bersama istri Hj Wahyu Hernaningsih pada acara tersebut yang berlangsung di Ruang Serbaguna Dispora Kaltim, Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Minggu (1/2).

Menurut Wagub Seni, warga Timor Timur telah banyak membanggakan daerah, baik di bidang olahraga maupun akademik.

Oleh karena itu, dengan keberadaan FKPTT diharapkan generasi muda Timor Timur terus bangkit dan berkontribusi dalam membangun bangsa.

“Memang, sejarah Timor Timur tidak bisa dilupakan begitu saja. Namun, kami berharap warga Timor Timur tetap semangat berjuang untuk bangsa dan negara,” ujar Wagub Seno.