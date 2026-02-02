Persiba Balikpapan di Ujung Tanduk, Striker Takumu Nishihara Tetap Ukir Catatan Manis

JPNN.com

Senin, 02 Februari 2026 – 06:43 WIB
Striker asal Jepang Takumu Nishihara saat melakukan eksekusi penalti yang berbuah gol dan sempat membawa Persiba Balikpapan unggul lebih dahulu dari tamunya Deltras FC di laga pemungkas putaran kedua Championship di Stadion Batakan, Sabtu (31/1). Foto: IG Persibabpp

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan menutup putaran kedua Championship 2025/26 dengan kehilangan poin di kandang.

Menjamu Deltras FC di Stadion Batakan, Balikpapan pada Sabtu (31/1), skuad Beruang Madu mengalami kekalahan dengan skor 1-2.

Hasil ini menempatkan tim besutan pelatih Leonard Tupamahu tetap berada di peringkat ke-8 grup 2 atau zona timur.

Persiba hanya mampu mengoleksi 14 poin dari 18 pertandingan dengan hasil 4 kemenangan, 2 seri, dan catatan merah 11 kali kekalahan.

Sesuai regulasi kompetisi yang ditetapkan PSSI, Persiba yang finis di peringkat ke-8 masuk kategori kelompok papan bawah.

Konsekuensinya, tim kebanggaan masyarakat Kota Balikpapan itu harus berjuang lebih keras di putaran ketiga atau round robin ke-3.

Pasalnya, Persiba hanya mendapatkan jatah laga kandang sebanyak empat kali, dan laga tandang lima kali.

Untuk laga kandang, Persiba akan menghadapi:

Nasib Persiba Balikpapan di ujung tanduk setelah hanya finis di peringkat ke-8 di putaran kedua grup 2 atau zona timur Championship 2025/26
