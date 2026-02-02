Persiba Balikpapan di Ujung Tanduk, Striker Takumu Nishihara Tetap Ukir Catatan Manis
kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan menutup putaran kedua Championship 2025/26 dengan kehilangan poin di kandang.
Menjamu Deltras FC di Stadion Batakan, Balikpapan pada Sabtu (31/1), skuad Beruang Madu mengalami kekalahan dengan skor 1-2.
Hasil ini menempatkan tim besutan pelatih Leonard Tupamahu tetap berada di peringkat ke-8 grup 2 atau zona timur.
Persiba hanya mampu mengoleksi 14 poin dari 18 pertandingan dengan hasil 4 kemenangan, 2 seri, dan catatan merah 11 kali kekalahan.
Sesuai regulasi kompetisi yang ditetapkan PSSI, Persiba yang finis di peringkat ke-8 masuk kategori kelompok papan bawah.
Konsekuensinya, tim kebanggaan masyarakat Kota Balikpapan itu harus berjuang lebih keras di putaran ketiga atau round robin ke-3.
Pasalnya, Persiba hanya mendapatkan jatah laga kandang sebanyak empat kali, dan laga tandang lima kali.
Untuk laga kandang, Persiba akan menghadapi:
