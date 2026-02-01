Hajar PSIM 2-1, Borneo FC Lengserkan Persija dari Runner Up, Tempel Ketat Persib
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Gol telat Kaldo Obieta ke gawang PSIM membawa Borneo FC menggeser Persija Jakarta di posisi runner up klasemen Super League 2025/26.
Duel Borneo FC Vs PSIM di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (1/2) sore berjalan sengit.
Pesut Etam unggul di babak pertama berkat gol debut striker asal Brasil Kaio Nunes.
Gol yang tercipta di menit ke-31' sempat dianulir wasit Muhammad Nazmi.
Namun, wasit Muhammad Nazmi dan video asisstant referee (VAR) akhirnya mengesahkan.
Di babak kedua, PSIM berhasil mencetak gol penyeimbang di menit ke-82'.
Wasit Muhammad Nazmi memberikan hadiah penalti untuk Laskar Mataram setelah adanya pelanggaran di kotak penalti Borneo FC.
Jose Pedro Magalhaes Valente berhasil menunaikan tugasnya.
Duel Borneo FC Vs PSIM berakhir dengan kemenangan tuan rumah 2-1
