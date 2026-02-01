JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Hajar PSIM 2-1, Borneo FC Lengserkan Persija dari Runner Up, Tempel Ketat Persib

Hajar PSIM 2-1, Borneo FC Lengserkan Persija dari Runner Up, Tempel Ketat Persib

Minggu, 01 Februari 2026 – 17:55 WIB
Hajar PSIM 2-1, Borneo FC Lengserkan Persija dari Runner Up, Tempel Ketat Persib - JPNN.com Kaltim
Koldo Obiete melakukan selebrasi di depan suporter Borneo FC dalam laga melawan PSIM di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat (1/2) sore. Foto: borneofc.id

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Gol telat Kaldo Obieta ke gawang PSIM membawa Borneo FC menggeser Persija Jakarta di posisi runner up klasemen Super League 2025/26.

Duel Borneo FC Vs PSIM di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (1/2) sore berjalan sengit.

Pesut Etam unggul di babak pertama berkat gol debut striker asal Brasil Kaio Nunes.

Baca Juga:

Gol yang tercipta di menit ke-31' sempat dianulir wasit Muhammad Nazmi.

Namun, wasit Muhammad Nazmi dan video asisstant referee (VAR) akhirnya mengesahkan.

Di babak kedua, PSIM berhasil mencetak gol penyeimbang di menit ke-82'.

Baca Juga:

Wasit Muhammad Nazmi memberikan hadiah penalti untuk Laskar Mataram setelah adanya pelanggaran di kotak penalti Borneo FC.

Jose Pedro Magalhaes Valente berhasil menunaikan tugasnya.

Duel Borneo FC Vs PSIM berakhir dengan kemenangan tuan rumah 2-1
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Borneo FC Borneo FC vs PSIM Kaldo Obieta Pesut Etam Persija Jakarta Persib Bandung Persib Super League Klasemen Super League Liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU