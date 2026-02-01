Hajar PSIM 2-1, Borneo FC Lengserkan Persija dari Runner Up, Tempel Ketat Persib

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Gol telat Kaldo Obieta ke gawang PSIM membawa Borneo FC menggeser Persija Jakarta di posisi runner up klasemen Super League 2025/26.

Duel Borneo FC Vs PSIM di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (1/2) sore berjalan sengit.

Pesut Etam unggul di babak pertama berkat gol debut striker asal Brasil Kaio Nunes.

Gol yang tercipta di menit ke-31' sempat dianulir wasit Muhammad Nazmi.

Namun, wasit Muhammad Nazmi dan video asisstant referee (VAR) akhirnya mengesahkan.

Di babak kedua, PSIM berhasil mencetak gol penyeimbang di menit ke-82'.

Wasit Muhammad Nazmi memberikan hadiah penalti untuk Laskar Mataram setelah adanya pelanggaran di kotak penalti Borneo FC.

Jose Pedro Magalhaes Valente berhasil menunaikan tugasnya.