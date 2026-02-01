Link Live Streaming Borneo FC Vs PSIM, Kaio Nunes Cetak Gol di Babak Pertama

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC unggul 1-0 di babak pertama atas tamunya PSIM Yogyakarta dalam laga pekan ke-19 Super League 2025/26 di Stadion Segiri sore ini, Minggu (1/2).

Keunggulan Pesut Etam berkat gol yang dicetak striker asal Brasil Kaio Nunes.

Memanfaatkan bola hasil tendangan penjuru Marcos Astina, Kaio Nunes mampu menjebol gawang PSIM yang dijaga Cahya Supriadi.

Gol Kaio Nunes sempat dianulir wasit Muhammad Nazmi.

Namun, wasit dan video asisstant referee (VAR) akhirnya mengesahkan. Skor 1-0 untuk Borneo FC.

Hingga babak pertama berakhir, angka di papan skor belum berubajh

Apakah Borneo FC bisa menambah gol di babak kedua? Atau PSIM mampu membuat kejutan?

Duel Borneo FC Vs PSIM disiarkan secara oleh Indosiar, dan kamu juga bisa menyaksikan via live streaming di Vidio, berikutnya linknya: