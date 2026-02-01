Borneo FC Vs PSIM: Cleylton Santos Jalani Debut Bersama Skuad Pesut Etam

JPNN.com

Minggu, 01 Februari 2026 – 15:20 WIB
Cleylton Santos yang baru saja didatangkan Borneo FC dari Persis Solo dengan status peminjaman akan menjalani debut bersama Skuad Pesut Etam di laga kontra PSIM sore ini. Foto: IG borneofc.id

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Laga Borneo FC Vs PSIM di Stadion Segiri tinggal menunggu hitungan menit untuk segera dimulai.

Bek tengah asal Brasil Cleylton Santos akan menjalani debut bersama skuad Pesut Etam di laga sore ini.

Pada pertandingan tersebut, pemain yang didatangkan Borneo FC dari Persis Solo dengan skema peminjaman tercatat dalam daftar starting IX.

Cleylton Santos ditempatkan pelatih Borneo FC Fabio Lefundes di lini belakang bersama Ardi Idrus, Christope Nduwarugira, dan Westherley Garcia Nogueira.

Nadoe Argawinata masih bertugas menjaga gawang Borneo FC sekaligus merangkap sebagai kapten tim.

Pemain asal Jepang Kei Hirose dan Rivaldo Enero Pakpahan siap bahu membaha lini tengah.

Empat pemain ditempat di lini depan, ada M Sihran Amarullah, Kaio Nunes Ferreira, MArcos Emanuel Astina, dan Mariano Peralta.

Sementara itu, pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel menunjuk Reva Adi Utama sebagai kapten di laga kontra Borneo FC sore ini.

