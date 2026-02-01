Borneo FC Vs PSIM, Laskar Mataram Tanpa Bek Asal Argentina Franco Gaston

JPNN.com

Minggu, 01 Februari 2026 – 10:07 WIB
Pemain PSIM Yogyakarta saat menjajal lapangan Stadion Segiri. Foto: IG psimjogja_official

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Duel Borneo FC Vs PSIM Yogyakarta di pekan ke-19 Super League 2025/26 akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda sore ini, Minggu (1/2).

Laskar Mataram tampil tanpa Franco Gaston Ramos Mingo saat bermain di kandang Borneo FC.

Bek asal Argentina itu harus absen karena menjalani hukuman akibat kartu merah yang diterimanya dari wasit Rohaendi di laga Madura United Vs PSIM di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pameksan, Sabtu (10/1) malam.

Di laga tersebut, PSIM yang tampil impresif berhasil mempermalukan Madura United di depan suporternya dengan tiga gol tanpa balas.

PSIM Yogyakarta saat memperkenalkan Franco Gaston Ramos Mingo ke publik. Foto: Media Officer

Franco Gaston mulai bergabung PSIM sejak pertengahan 2025.

Sebelumnya, pesepak bola berusia 27 tahun tersebut pernah bermain untuk klub-klub di kompetisi Eropa dan Amerika Utara, seperti Toronto FC II di liga Kanada serta Las Rozas CF dan San Fernando CD di liga Spanyol.

Duel Borneo FC Vs PSIM akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan bisa juga menontonnya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4860078. (mar1/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

