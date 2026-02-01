Pernah Bawa Timnya Kalahkan Persiba Balikpapan, Jafri Sastra Kini Dipecat PSIS Semarang

kaltim.jpnn.com, SEMARANG - Jafri Sastra dipecat dari jabatannya sebagai pelatih PSIS Semarang.

Manajemen tim berjuluk Mahesa Jenar secara resmi mengakhiri kerja sama dengan eks Mitra Kukar FC itu pada Sabtu (31/1) malam.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi manajemen PSIS pada putaran kedua Pegadaian Championship 2025/26.

“Manajemen PSIS Semarang dan coach Jafri Sastra mengakhiri kontrak kerja sama sebagai pelatih kepala karena evaluasi yang dilakukan guna memperbaiki performa PSIS di putaran berikutnya," ungkap Asisten Manager PSIS Semarang Reza Handhika dikutip dari laman Ileague, Minggu (1/2).

Tak lupa, dia mengucapkan terima kasih pada pelatih asal Sumatra Barat itu untuk kontribusinya dalam beberapa pekan pertandingan PSIS.

“Terima kasih untuk kerja sama selama ini coach, semoga sukses selalu,” ucap Reza menambahkan.

Sebelumnya, Jafri Sastra ditunjuk manajemen PSIS pada 21 November 2025 lalu menggantikan pelatih kepala sebelumnya, Ega Raka.

Jafri Sastra sendiri memimpin PSIS sejak laga pekan ke-12 Championship 2025/26.