Live Streaming Borneo FC Vs PSIM: Misi Pesut Etam Tempel Ketat Persib di Puncak Klasemen

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC bersiap melakoni laga krusial di pekan ke-19 Super League 2025/26.

Tim berjuluk Pesut Etam ini dijadwalkan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Segiri pada Minggu, 1 Februari 2025, pukul 15.30 WIB atau 16.30 waktu Samarinda.

Duel Borneo FC Vs PSIM diprediksi bakal berlangsung sengit.

Bagi tuan rumah, tiga poin adalah harga mati demi menjaga asa juara dan terus menempel ketat Persib Bandung yang saat ini di puncak klasemen dengan selisih empat poin.

Peringkat Borneo FC didaftar klasemen melorot ke posisi ketiga di bawah Persija Jakarta yang membuka laga pekan ke-19 dengan kemenangan saat bertandang ke kandang Persita Tangerang.

Hingga saat ini, Borneo FC mengantongi 40 poin dari 18 pertandingan yang telah dijalani.

Kemenangan atas Laskar Mataram julukan PSIM akan membuat Borneo FC menggeser Persija yang sekarang di posisi runner-up dengan koleksi 41 poin sekaligus menempel ketat Persib di puncak klasemen.

Borneo FC tentu tak ingin kehilangan momentum untuk merebut kembali posisi takhta tertinggi kompetisi musim ini.