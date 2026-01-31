Persiba Vs Deltras FC 1-2, Putaran Kedua Zona Timur Championship Tuntas, Cek Klasemen

JPNN.com

Sabtu, 31 Januari 2026 – 21:33 WIB
Persiba Balikpapan mengakhiri laga terakhir putaran kedua Championship 2025/26 dengan kembali mengalami kekalahan dengan skor 1-2 saat menjamu Deltras FC di Stadion Batakan, Sabtu (31/1) malam. Foto: IG persibabpp

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan menelan pil pahit di laga terakhir putaran kedua Champhionship 2025/26 saat menjamu Deltras FC.

Berlaga di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu (31/1) malam, skuad Beruang Madu kalah dengan skor 1-2.

Tak hanya itu, Persiba juga harus bermain dengan sepuluh pemain saat Aji Kurniawan mendapatkan kartu merah dari wasit Axel Febrian Sinaga pada menit ke-67' karena melakukan pelanggaran keras.

Jalannya Pertandingan

Duel Persiba Vs Deltras FC di babak pertama berlangsung cukup sengit.

Pertandingan berjalan 10 menit, Persiba unggul lebih dahulu lewat gol penalti.

Hadiah penalti didapatkan setelah wasit dan Video Assistant Referee (VAR) memutuskan pemain Deltras FC melakukan pelanggaran di kotak terlarang.

Takumu Nishihara yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Putaran kedua zona Timur Championship tuntas setelah tiga laga yang dipertandingkan hari ini berakhir
