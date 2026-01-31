Live Streaming Persiba Vs Deltras FC, Ada Imbauan untuk Suporter The Lobster, Simak ya

JPNN.com

Sabtu, 31 Januari 2026 – 14:50 WIB
Imbauan untuk suporter Deltras FC. Foto: IG deltras.official

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Laga Persiba Balikpapan Vs Deltras FC akan tersaji di Stadion Batakan malam ini, Sabtu (31/1).

Manajemen Deltras FC mengingatkan suporter The Lobster untuk tidak hadir di Stadion Batakan, tetapi bisa memberikan dukungan untuk timnya di rumah masing-masing.

"Imbauan kembali kami berikan untuk tidak bertandang ke stadion! Stay di Sidoarjo, dukung The Lobster lewat tayangan live Vidio dari rumah," tulis pernyataan resmi Deltras FC, Sabtu (31/1).

Duel Persiba Vs Deltras FC bisa kamu saksikan melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19541-pegadaian-championship-2025-26?schedule_id=4857918

Sementara itu, Pelatih Deltras FC Widodo Cahyono Putro mengaku persiapan timnya cukup bagus menghadapi laga kontra skuad Beruang Madu meski waktu internal yang pendek dari pertandingan sebelumnya.

"Saya harapkan pemain bisa maksimal," ujar eks pelatih Madura United dikutip Sabtu (31/1).

Widodo berharap rekor hat-trick kemenangan timnya tidak terhenti di Stadion Batakan.

"Salah satu kuncinya kami harus kerja keras untuk bisa mendapat poin," ujar Widodo.

