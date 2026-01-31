Kudeta Barito Putera di Puncak, Persipura Dedikasikan Kemenangan untuk Sang Legenda

kaltim.jpnn.com, KUDUS - Persipura Jayapura berhasil mengkudeta Barito Putera dalam puncak klasemen grup 2 atau zona timur Championship 2025/26.

Ini setelah skuad Mutiara Hitam meraih kemenangan saat bertandang ke markas Persiku Kudus di Stadion Wergu Wetan dalam laga pekan ke-18 atau pemungkas babak kedua, Jumat (31/1) sore.

Manajer Persipura Jayapura Owen Rahadiyan tidak ingin timnya cepat puas dengan hasil yang diperoleh saat ini.

“Perjalanan masih panjang. Ini bukan saatnya untuk berpuas diri. Semua tim berjuang untuk tujuan yang sama,” kata Owen dalam keterangan resmi, Sabtu (31/1).

Dia mengajak seluruh pemain untuk tetap fokus, disiplin, dan lapar akan kemenangan.

"Tetap rendah hati, tetap bersatu, dan terus bekerja keras, karena standar Persipura selalu menuntut yang terbaik," pesan pemilik Cendrawasih Karsa ini.

Owen mengatakan bahwa kemenangan ini didedikasikan untuk legenda Persipura Mettu Dwaramury yang berpulang pada Selasa (27/1).

Mettu Dwaramury merupakan sosok legendaris dan berperan besar dalam perjalanan panjang sepak bola Papua dan Persipura.