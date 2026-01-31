Persiba Vs Deltras FC: Misi Beruang Madu Menjauhi Zona Degradasi Championship

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Persiba Balikpapan akan menghadapi Deltras FC dalam laga terakhir putaran yang akan digelar di Stadion Batakan malam ini, Sabtu (31/1).

Kick off duel kedua tim dijadwalkan pukul 19.00 WIB atau 20.00 waktu Balikpapan.

Pelatih Persiba Leonard Tupamahu menegaskan skuad Beruang Madu telah melewati persiapan yang sangat intens, terutama dalam mematangkan skema taktikal untuk mengamankan poin penuh di kandang.

“Persiapan kami untuk melawan Deltras sangat baik. Latihan berjalan sangat intens, terutama dalam taktis untuk pertandingan besok (malam ini). Kami semua, pemain, pelatih, dan staf sepakat untuk memberikan yang maksimal dan memenangkan pertandingan,” ujar Coach Leo dalam Pre-Match Press Conference dikutip Sabtu (31/1).

Kemenangan melawan The Lobster menjadi modal penting bagi Persiba untuk menjauh dari zona degradasi.

Jika berhasil mengamankan tiga poin di kandang, tim kebanggaan masyarakat Kota Balikpapan akan naik ke peringkat 7 menggeser Persiku Kudus yang kemarin dipermalukan Persipura Jayapura di kandangnya.

Duel Persiba Vs Deltras FC juga diprediksi bakal seru.

Ilantaran tim tamu juga berusaha mencuri kemenangan demi tetap bersaing dengan Barito Putera, PSS Sleman dan Persipura Jayapura untuk naik takhta ke kasta teratas sepak bola Indonesia dengan meraih tiket lolos ke Super League musim depan. (mar1/jpnn)