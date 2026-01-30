Championship 2025/26: Deltras FC Jajal Stadion Batakan Jelang Duel Lawan Persiba

JPNN.com

Jumat, 30 Januari 2026 – 22:01 WIB
Pemain Deltras FC saat menjajal lapangan Stadion Batakan Balikpapan, Jumat (30/1) sore. Foto: deltras.official

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Deltras FC akan melakoni laga kontra Persiba Balikpapan, Sabtu (30/1) besok.

Laga pekan ke-18 sekaligus pemungkas putaran kedua Championship 2025/26 itu akan digelar di Stadion Batakan, kick off pukul 19.00 WIB atau 20.00 waktu Samarinda.

Menjelang duel tersebut, pasukan The Lobster lebih dahulu menjajal Stadion Batakan.

"Dengan waktu interval yang pendek dari pertandingan sebelumnya, kami sudah siap untuk pertandingan besok dan memberikan hasil yang maksimal," ujar Pelatih Deltras FC Widodo Cahyono Putro, Jumat (30/1).

Deltras FC terakhir bertemu skuad Beruang Madu di Stadion Batakan pada 26 September 2022.

Duel kedua tim saat itu berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persiba.

Pada kompetisi musim ini, Deltras FC lebih dahulu menjamu Persiba di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Jumat, 7 November 2025.

