Seno Aji Ajak Warga Kaltim Nobar Kick Off Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Kadrie Oening

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk hadir dan menyaksikan secara langsung kick off siaran pertandingan Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda.

Acara tersebut disiarkan TVRI Kaltim pada Minggu, 1 Februari 2026.

Menurut Seno Aji, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 merupakan momentum strategis dan istimewa, mengingat sepak bola adalah olahraga yang sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Kaltim.

Kick off siaran ini diharapkan dapat menjadi ajang kebersamaan sekaligus hiburan bagi masyarakat.

“Piala Dunia merupakan event olahraga terbesar di dunia dan selalu dinantikan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk hadir beramai-ramai menyaksikan kick-off siaran Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan oleh TVRI Kaltim di Stadion Gelora Kadrie Oening,” ajak Seno Aji.

Ajakan tersebut disampaikan Seno Aji seusai menerima audiensi Kepala Stasiun TVRI Kaltim Febriani beserta jajaran yang didampingi Ketua Panitia Penyelenggara Kick Off Siaran Piala Dunia 2026, Jumat (30/1).

Seno Aji juga menyampaikan apresiasi kepada TVRI Kaltim atas inisiatif penyelenggaraan kick off siaran Piala Dunia 2026.

Dia menilai acara ini mampu memperkuat peran TVRI sebagai media pemersatu bangsa serta menghadirkan tontonan edukatif dan berkualitas bagi masyarakat.