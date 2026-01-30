PSIS dan Persiku Tumbang, Bagaimana Peluang Persiba Bertahan di Liga 2? Cek Klasemen

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - PSIS Semarang dan Persiku Kudus sama-sama menutup putaran kedua Championship 2025/26 dengan tumbang di kandang masing-masing, Jumat (30/1) sore.

PSIS dipermalukan dengan skor telak 0-3 atas tamunya Kendal Tornado dalam duel yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang.

Gol Gufroni Al Maruf di menit ke-45, dan dua gol lagi terjadi babak kedua yang dicetak Akbar Firmanasyah dan Ibnu Hajar Alhaitami membuat PSIS tetap berada di posisi ke-9 klasemen grup 2 dengan raihan tetap 11 poin.

Kendal Tornado naik ke peringkat ke-4 dengan 33 poin menggusur Deltras FC yang besok akan menghadapi Persiba Balikpapan.

Nasib serupa juga dialami tim grup 2 lainnya yang bertanding sore ini, yakni Persiku Kudus.

Tim berjuluk Macan Muria juga dipermalukan tamunya Persija Jayapura dalam laga yang berlangsung di Stadion Wergu Wetan, Kudus.

Kekalahan tipis dengan skor 1-2 membuat Persiku Kudus finis di peringkat ke-7 klasemen akhir putaran kedua grup 2 Championship 2026.

Persiba Balikpapan berpotensi menggusur posisi Persiku Kudus jika menang saat menjamu Deltras FC besok.