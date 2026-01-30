Joel Vinicius Ungkap Alasan Hengkang dari Borneo FC: Bukan karena Arema FC Lebih Bagus

JPNN.com

Jumat, 30 Januari 2026 – 15:04 WIB
Joel Vinicius sudah menjalani latihan bersama Arema FC. Foto: aremafcofficial

kaltim.jpnn.com, MALANG - Joel Vinicius akhirnya mengungkap alasannya hengkang dari Borneo FC.

Seperti diketahui, kepindahan pesepak bola berusia 31 tahun itu ke Arema FC menjadi salah satu transfer paling mengejutkan di putaran kedua Super League 2025/26.

Pasalnya, Vinicius tengah berada dalam performa impresif bersama skuad Pesut Etam yang bersaing di papan atas klasemen sementara.

Namun, pemain asal Brasil itu menegaskan keputusannya tidak semata-mata dilandasi situasi klasemen atau performa tim sebelumnya, melainkan tujuan pribadi dan keluarga sejak awal kedatangannya ke Indonesia.

"Ini bukan soal keinginan, tetapi ketika saya datang ke Borneo FC, ke Indonesia, saya mempunyai tujuan untuk menjalani pertandingan yang baik dan mencari beberapa tujuan khusus bagi saya dan keluarga saya. Saya percaya bahwa saya berhasil menjalani pertandingan pertama dengan baik dan beberapa peluang pun muncul," ungkap Joel Vinicius dilansir dari laman Ileague, Jumat (30/1).

Dia juga menepis anggapan pilihannya ke Arema FC berarti menilai Borneo FC lebih rendah.

"Saya sangat senang bisa datang ke sini dan mencari beberapa tujuan khusus bagi saya dan keluarga saya. Bukan karena Borneo FC lebih bagus daripada Arema FC atau Arema FC lebih bagus. Ke depan, keputusan ini juga demi keluarga saya," tegasnya kembali.

Meskipun dia menyadari kondisi Arema FC yang belum stabil di putaran pertama.

Ini alasan Striker Borneo FC Joel Vinicius memilih pindah ke Arema FC, oh ternyata ada tujuan khusus
