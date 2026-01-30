Persiba Vs Deltras FC: Pasukan The Lobster Sudah Tiba di Balikpapan, Lihat!

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Deltras FC bersiap melakoni laga pekan ke-18 di laga pekan ke-18 sekaligus pertandingan pemungkas putaran kedua Championship 2025/26.

The Lobster, julukan Deltras FC akan menantang Persiba Balikpapan.

Duel kedua tim akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu (31/1).

Pasukan The Lobster saat ini sudah berada di Balikpapan.

Kepercayaan tinggi menyelimuti tim besutan Widodo Cahyono Putra saat melakoni laga tandang besok.

Tiga kemenangan beruntun The Lobster menjadi modal penting.

Terakhir, Deltras FC menghajar tamunya Persipal Palu dengan skor 3-1.