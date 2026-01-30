Championship 2025/26: Empat Tim di Grup 2 Duel Sore Ini, Persiba Vs Deltras FC Besok

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Empat tim di grup 2 (Grup Timur) akan bermain di laga pekan ke-18 sekaligus pertandingan pemungkas putaran kedua Championship 2025/26 pada sore ini, Jumat (30/1).

PSIS Semarang yang berada satu strip di bawah Persiba Balikapapan di papan klasemen sementara dengan selisih tiga poin akan menjamu Kendal Tornado FC.

Duel kedua tim akan tersaji di Stadion Jatidiri, Semarang, sore ini mulai pukul 15.30 WIB.

Ancaman degradasi akan memaksa tuan rumah PSIS untuk tampil habis-habisan memenangkan pertandingan.

Duel dua tim grup 2 lainnya, Persiku Kudus Vs Persipura Jayapura akan digelar di Stadion Wergu Wetan, kick off dengan waktu yang sama.

Laga Persiku Kudus Vs Persipura Jayapura diprediksi bakal berlangsung seru.

Laskar Macan Muria sebagai tuan rumah akan tampil ngotot untuk dapat meraih tiga poin agar tetap kokoh di peringkat ke-7 atau di atas Persiba.

Sementara bagi sang tamu, Persipura juga berusaha memenangkan laga kontra Persiku untuk mencapai puncak klasemen yang sekarang ditempati Barito Putera.