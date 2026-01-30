Lepas Joel Vinicius, Borneo FC Datangkan Mesin Gol Asal Spanyol Koldo Obieta

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC kembali menambah amunisi untuk menambah dimensi lini serang dalam menghadapi putaran kedua Super League 2025-2026.

Setelah melepas Joel Vinicius ke Arema FC dengan skema transfer, manajemen Pesut Etam langsung bergerak cepat dan menggaet pemain asal Spanyol, Koldo Obieta.

Sebelumnya, Koldo bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Super Cup India, Kerala Blasters FC.

Dari tiga penampilannya bersama klub terakhirnya, Koldo telah mencetak 3 gol, yang menunjukkan produktivitas dan ketajamannya dan masih tercatat sebagai topskor Super Cup India.

Melalui akun resminya, Kerala Blastersm mengumumkan kesepakatan perpisahan dengan Koldo yang akan mencari tantangan baru di luar India untuk sisa musim ini.

"Kami berterima kasih kepada Koldo atas profesionalisme dan komitmennya selama berada di klub, dan kami mendoakan yang terbaik untuk babak selanjutnya dalam kariernya," tulis Kerala Blastersm dalam akun resminya di Instagram.

Sebelum gabung Kerala Blasters, Koldo Obieta sempat membela klub divisi 4 Spanyol, Real Union.

Bersama Real Union musim lalu, dia mencatat 34 pertandingan, 4 gol dan 2 assist, 5 kartu kuning.