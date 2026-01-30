JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Samarinda Jadi Tuan Rumah Campus League 2026, Satu-Satunya Kota di Luar Pulau Jawa

Samarinda Jadi Tuan Rumah Campus League 2026, Satu-Satunya Kota di Luar Pulau Jawa

Jumat, 30 Januari 2026 – 05:49 WIB
Samarinda Jadi Tuan Rumah Campus League 2026, Satu-Satunya Kota di Luar Pulau Jawa - JPNN.com Kaltim
Campus League 2026. Foto: Dokumentasi campusleague.id

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Ajang olahraga mahasiswa, Campus League memperluas wilayah kompetisinya ke Kalimantan.

Samarinda ditetapkan sebagai tuan rumah Campus League Season 1 2026.

Masuknya Kota Tepian, julukan Samarinda, sekaligus menjadi satu-satunya kota di luar Pulau Jawa tersebut masuk dalam kalender kompetisi tersebut.

Baca Juga:

Selain Samarinda, kompetisi ini juga akan digelar di lima kota di Pulau Jawa, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya.

“Jika kompetisi hanya berpusat di Jawa, ada kendala besar bagi mahasiswa di daerah, baik dari sisi biaya perjalanan maupun kesempatan bertanding. Karena itu, sejak musim pertama kami memilih untuk memperluas wilayah,” kata CEO Campus League Ryan Gozali dalam keterangannya dikutip Jumat (30/1).

Pada Season 1, Campus League mempertandingkan tiga cabang olahraga, yaitu bola basket, bulu tangkis, dan futsal.

Baca Juga:

Samarinda dijadwalkan menjadi tuan rumah seluruh cabang tersebut dan akan menggelar pembuka musim melalui cabang basket pada April 2026.

Ryan mengungkapkan Kaltim memiliki potensi atlet-mahasiswa yang besar, namun belum sepenuhnya terwadahi oleh kompetisi nasional.

Samarinda saat ini menjadi satu-satunya kota di luar Pulau JAwa menjadi tuan rumah Campus League 2026
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Campus League Samarinda olahraga mahasiswa basket bulu tangkis futsal perguruan tinggi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU