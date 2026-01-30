Samarinda Jadi Tuan Rumah Campus League 2026, Satu-Satunya Kota di Luar Pulau Jawa

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Ajang olahraga mahasiswa, Campus League memperluas wilayah kompetisinya ke Kalimantan.

Samarinda ditetapkan sebagai tuan rumah Campus League Season 1 2026.

Masuknya Kota Tepian, julukan Samarinda, sekaligus menjadi satu-satunya kota di luar Pulau Jawa tersebut masuk dalam kalender kompetisi tersebut.

Selain Samarinda, kompetisi ini juga akan digelar di lima kota di Pulau Jawa, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya.

“Jika kompetisi hanya berpusat di Jawa, ada kendala besar bagi mahasiswa di daerah, baik dari sisi biaya perjalanan maupun kesempatan bertanding. Karena itu, sejak musim pertama kami memilih untuk memperluas wilayah,” kata CEO Campus League Ryan Gozali dalam keterangannya dikutip Jumat (30/1).

Pada Season 1, Campus League mempertandingkan tiga cabang olahraga, yaitu bola basket, bulu tangkis, dan futsal.

Samarinda dijadwalkan menjadi tuan rumah seluruh cabang tersebut dan akan menggelar pembuka musim melalui cabang basket pada April 2026.

Ryan mengungkapkan Kaltim memiliki potensi atlet-mahasiswa yang besar, namun belum sepenuhnya terwadahi oleh kompetisi nasional.