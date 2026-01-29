Jelang Bertanding di Samarinda, PSIM Umumkan Resmi Melepas Kasim Botan

kaltim.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta mengumumkan resmi melepas Kasim Botan menjelang tim bertandang ke Samarinda.

Penyerang sayap kanan berkostum nomor 77 dilepas ke Semen Padang dengan status transfer.

Manajer PSIM Razzi Taruna menyampaikan kesepakatan dengan Semen Padang itu diambil sebagai opsi terbaik agar sang pemain mendapatkan menit bermain yang lebih ideal.

“Betul, kami sudah sepakat untuk transfer Kasim Botan ke Semen Padang di putaran kedua ini,” kata Razzi Taruna dilansir dari Ileague, Kamis (29/1).

Ketatnya persaingan di sektor sayap PSIM membuat kesempatan bermain Kasim Botan sangat terbatas sepanjang putaran pertama.

Dari data statistik yang ada, Kasim Botan tercatat hanya mendapatkan kesempatan bermain sepanjang delapan menit dari 18 pertandingan yang sudah dijalani PSIM musim ini.

Satu-satunya pertandingan yang sempat melibatkan Kasim Botan adalah di pekan ke-9 saat PSIM dijamu Persita di Tangerang pada Oktober 2025 lalu.

Manajemen berharap dengan transfer ini dapat menjaga potensi dan sentuhan terbaik pemain asal Adonara tersebut.