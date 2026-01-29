Borneo FC Vs PSIM: Pesut Etam Pantang Anggap Remeh Naga Jawa

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Pelatih Borneo FC Fabio Lufendes terus mematangkan persiapan timnya menghadapi laga pekan ke-19 Super League 2025/26.

Skuad Pesut Etam akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Segiri, Samarinda pada Minggu (1/2) mendatang.

Meski tim berjuluk Naga Jawa itu baru saja menjadi bulan-bulanan Persebaya di kandangnya, Lefundes mengingatkan timnya tidak meremehkan lawan.

Menurut Lefundes, PSIM tetaplah tim bagus yang bisa saja mengancam skuad besutannya.

"Ya saya tahu PSIM baru saja kalah 3-0 di kandang, tetapi dalam kondisi ini bisa saja mereka memiliki motivasi besar untuk bangkit. Itu yang harus kami antisipasi," ujar Lefundes dilansir dari laman resmi Borneo FC, Kamis (29/1).

Lefundes berharap pemainnya bisa lebih termotivasi karena bermain di kandang sendiri.

"Kami harus bisa memetik poin maksimal di depan pendukung kita sendiri. Pemain harus bekerja keras memberikan penampilan terbaik," pungkas Lefundes.

Borneo FC terakhir bertemu PSIM di Stadion Sultan Agung, Bantul pada Minggu (14/9/2025).