Hore, Laga Persiba Balikpapan Vs Deltras FC di Stadion Batakan Boleh Dihadiri Penonton

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Kabar gembira buat suporter Persiba Balikpapan.

Laga skuad Beruang Madu melawan Deltras FC di Stadion Batakan, Balikpapan pada Sabtu (31/1) nanti boleh dihadiri penonton.

Tiket menonton duel kedua tim di laga pamungkas putaran kedua Championship 2025/26 sudah dijual secara online.

"Penjualan tiket secara online telah tersedia melalui website resmi Persiba Balikpapan dan tidak perlu ditukarkan dengan tiket fisik saat memasuki stadion," bunyi pengumuman resmi Persiba Balikpapan, Kamis (29/1).

Berikut tata cara pembelian tiket Persiba Vs Deltras

- Buka website resmi www.persibabpp.com

- Klik tombol Beli Tiket

- Pilih kategori tiket dan jumlah yang diinginkan

- Isi data pribadi dengan benar dan lengkap