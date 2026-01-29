JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Hore, Laga Persiba Balikpapan Vs Deltras FC di Stadion Batakan Boleh Dihadiri Penonton

Hore, Laga Persiba Balikpapan Vs Deltras FC di Stadion Batakan Boleh Dihadiri Penonton

Kamis, 29 Januari 2026 – 13:13 WIB
Hore, Laga Persiba Balikpapan Vs Deltras FC di Stadion Batakan Boleh Dihadiri Penonton - JPNN.com Kaltim
Pemain Persiba Balikpapan bersiap menatap laga kandang kontra Deltra FC. Foto: IG persiba

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Kabar gembira buat suporter Persiba Balikpapan.

Laga skuad Beruang Madu melawan Deltras FC di Stadion Batakan, Balikpapan pada Sabtu (31/1) nanti boleh dihadiri penonton.

Tiket menonton duel kedua tim di laga pamungkas putaran kedua Championship 2025/26 sudah dijual secara online.

Baca Juga:

"Penjualan tiket secara online telah tersedia melalui website resmi Persiba Balikpapan dan tidak perlu ditukarkan dengan tiket fisik saat memasuki stadion," bunyi pengumuman resmi Persiba Balikpapan, Kamis (29/1).

Berikut tata cara pembelian tiket Persiba Vs Deltras

- Buka website resmi www.persibabpp.com

- Klik tombol Beli Tiket

Baca Juga:

- Pilih kategori tiket dan jumlah yang diinginkan

- Isi data pribadi dengan benar dan lengkap

Tiket menonton duel Persiba Balikpapan Vs Deltra FC di laga pamungkas putaran kedua Championship 2025/26 sudah dijual secara online
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Persiba vs Deltras FC Persiba Balikpapan Stadion Batakan Deltras FC Championship Liga 2 Persiba penonton tiket

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU