Kamis, 29 Januari 2026 – 09:04 WIB
Jadwal Laga Pamungkas Putaran Kedua, Duel Persiba Vs Deltras FC di Hari Terakhir - JPNN.com Kaltim
Persiba Balikpapan terus menggelar latihan sebagai persiapan menghadapi laga kontra Deltras FC di Stadion Batakan, Sabtu (31/1) malam. Foto: IG persiba

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Laga pekan ke-18 sekaligus pertandingan pamungkas di putaran kedua Championship 2025/26 dimulai hari ini, Kamis (29/1).

Duel Persekat Tegal melawan vs Persikad Depok akan menjadi laga pembuka.

Kedua tim akan bertemu Stadion Trisanja, Slawi, Tegal, sore nanti mulai pukul 15.30 WIB.

Malam nanti, pukul 19.00 WIB, peringkat kedua klasemen Grup 1 atau Grup Barat, yakni Adhyaksa FC Banten akan menjamu Sriwijaya FC di Banten International Stadium, Serang.

Jadwal besok, Jumat (30/1), PSIS Semarang akan menjamu Kendal Tornado FC di Stadion Jatidiri, kick off pukul 15.30 WIB.

Bagi PSIS, pertandingan menjadi krusial untuk mengejar ketertinggalan poin di klasemen Grup 2 atau Grup Timur.

Bagi Kendal Tornado FC, laga ini akan menjadi ujian konsistensi guna terus bertarung di papan atas.

Di waktu kickoff yang sama, Persiku Kudus akan menjamu Persipura Jayapura di Stadion Wergu Wetan.

Duel Persiba Vs Deltras FC akan tersaji di Stadion Batakan Balikpapan di hari terakhir laga pekan ke-18 dan laga pamungkas putaran kedua Championshop 2025/26
