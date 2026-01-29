Jadwal Pekan ke-19 Super League, Tiket Laga Borneo FC Vs PSIM Sudah Bisa Dibeli

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Laga pekan ke-19 Super League 2025/26 akan dimulai Jumat (30/1) besok.

Dibuka duel tim papan atas Persita Tangerang Vs Persija Jakarta di Stadion Indomilk Arena.

Saat ini, Persita Tangerang berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan 32 poin dari 18 pertandingan, terpaut enam poin dari Persija Jakarta di posisi ketiga.

Persita Tangerang tentu berambisi kembali ke jalur kemenangan pada pertandingan ini setelah di pekan lalu harus puas bermain imbang 1-1 ketika menjamu Bhayangkara FC.

Di sisi lain, Persija Jakarta ingin melanjutkan tren kemenangan setelah pada pekan lalu mampu mengemas kemenangan kontra Madura United.

Sementara itu, Borneo FC yang kembali tergusur di posisi kedua akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Segiri, Minggu (1/2) sote, kick off pukul 15.30 WIB atau 16.30 waktu Samarinda.

Kemenangan juga menjadi harga mati bagi skuad Pesut Etam untuk menjaga peluang merebut kembali posisi di puncak klasemen dari Persib sekaligus menjaga asa meraih gelar musim ini.

Tiket laga Borneo FC vs PSIM sudah bisa dibeli secara online melalui link ini: https://ticket-borneofc.com/.