Super League 2025/26: Kalimat Perpisahan Joel Vinicius Kepada Borneo FC

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC resmi melepas Joel Vinicius melalui skema transfer.

Striker asal Brasil yang memakai nomor punggung 9 di skuad Pesut Etam itu kini resmi direkrut Arema FC.

"Kebersamaan yang singkat tapi punya banyak kenangan, sukses bersama klub barumu. Wakanda Forever, MANYALA," tulis pernyataan resmi Borneo FC dikutip Rabu (28/1).

Vinicius mengomentari pernyataan resmi manajemen Pesut Etam yang diunggah di akun resmi Borneo FC di Instagram.

"Terima kasih banyak untuk semua momen yang telah kita lalui bersama!" tulis Vinicius lewat akun pribadinya @joelvinicius94.

Sebelumnya, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan klub berjuluk Singo Edan ini memang membutuhkan tambahan kekuatan untuk mengisi sektor lini serang.

Setelah melalui proses evaluasi, manajemen Arema FC menilai tim membutuhkan tambahan pemain di lini depan yang memiliki karakter kuat dalam menyerang serta mampu berkontribusi secara kolektif.

"Joel Vinicius adalah pemain yang sesuai dengan kebutuhan," kata Inal sapaan akrab Yusrinal, Rabu (28/1).