Tambah Daya Gedor, Arema FC Rekrut Striker Joel Vinicius dari Borneo FC

kaltim.jpnn.com, MALANG - Arema FC menambah daya gedor dengan merekrut striker asal Brasil milik Borneo FC Joel Vinicius Silva Dos Anjos pada bursa transfer pertengahan kompetisi Super League 2025/26.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan klub berjuluk Singo Edan ini memang membutuhkan tambahan kekuatan untuk mengisi sektor lini serang.

Setelah melalui proses evaluasi, manajemen Arema FC menilai tim membutuhkan tambahan pemain di lini depan yang memiliki karakter kuat dalam menyerang serta mampu berkontribusi secara kolektif.

"Joel Vinicius adalah pemain yang sesuai dengan kebutuhan," kata Inal sapaan akrab Yusrinal, Rabu (28/1).

Manajemen Arema FC mengikat Vinicius dengan durasi kontrak hingga 2027.

Vinicius memang memiliki catatan gol yang cukup baik selama membela Borneo FC.

Sebab, sejak pertama kali didatangkan pemain berusia 31 itu telah mencetak total tujuh gol dari 18 kali tampil bersama tim berjuluk Pesut Etam tersebut.

Selain piawai membobol gawang lawan, pemain yang memiliki nilai pasar sebesar Rp 2,61 miliar menurut data dari laman transfermarkt itu juga mampu mengkreasikan peluang dengan catatan dua umpan kunci yang menjadi gol.