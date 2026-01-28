Ini Alasan Bali United Meminjamkan Ananta Krisna ke Persiba Balikpapan, Oh Ternyata

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Bali United meminjamkan pemain muda Ananta Krisna ke Persiba Balikpapan.

Manajemen Bali United melalui laman resminya pada Selasa (27/1) menyebutkan Ananta dipinjamkan kepada Persiba sampai akhir musim ini.

"Setelah berdiskusi dengan tim pelatih, kami resmi melepas Ananta Krisna untuk menjalani masa peminjaman ke Persiba Balikpapan," ungkap CEO Bali United Yabes Tanuri dikutip Rabu (28/1).

Jebolan tim junior Bali United itu akan membantu skuad Beruang Madu menuntaskan kompetisi Championship 2025/26.

Persiba dilatih Leonard Tupamahu dan Gunawan Dwi Cahyo, yang keduanya pernah membela Bali United.

Bali United berharap mantan gelandang Timnas U-16 Indonesia itu berkembang dan mendapatkan pengalaman berharga begitu kembali klubnya.

Selama musim ini, Ananta Krisna sama sekali belum pernah merasakan tampil bersama tim utama dan lebih sering bermain di tim EPA. (antara/jpnn)