JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Ini Alasan Bali United Meminjamkan Ananta Krisna ke Persiba Balikpapan, Oh Ternyata

Ini Alasan Bali United Meminjamkan Ananta Krisna ke Persiba Balikpapan, Oh Ternyata

Rabu, 28 Januari 2026 – 14:28 WIB
Ini Alasan Bali United Meminjamkan Ananta Krisna ke Persiba Balikpapan, Oh Ternyata - JPNN.com Kaltim
Bali United mengumumkan meminjamkan Ananta Krisna ke Persiba Balikpapan. Foto: baliunitedfc

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Bali United meminjamkan pemain muda Ananta Krisna ke Persiba Balikpapan.

Manajemen Bali United melalui laman resminya pada Selasa (27/1) menyebutkan Ananta dipinjamkan kepada Persiba sampai akhir musim ini.

"Setelah berdiskusi dengan tim pelatih, kami resmi melepas Ananta Krisna untuk menjalani masa peminjaman ke Persiba Balikpapan," ungkap CEO Bali United Yabes Tanuri dikutip Rabu (28/1).

Baca Juga:

Jebolan tim junior Bali United itu akan membantu skuad Beruang Madu menuntaskan kompetisi Championship 2025/26.

Persiba dilatih Leonard Tupamahu dan Gunawan Dwi Cahyo, yang keduanya pernah membela Bali United.

Ini Alasan Bali United Meminjamkan Ananta Krisna ke Persiba Balikpapan, Oh Ternyata

Baca Juga:

Bali United berharap mantan gelandang Timnas U-16 Indonesia itu berkembang dan mendapatkan pengalaman berharga begitu kembali klubnya.

Selama musim ini, Ananta Krisna sama sekali belum pernah merasakan tampil bersama tim utama dan lebih sering bermain di tim EPA. (antara/jpnn)

CEO Bali United Yabes Tanuri mengungkapkan alasan manajemen meminjamkan Ananta Krisna ke Persiba Balikpapan

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Persiba Balikpapan Ananta Krisna Championshiop Bali United Persiba Beruang Madu Liga 2

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU