Persiba Vs Deltras FC, Beruang Madu Datangkan Amunisi Baru Jelang Menjamu The Lobster

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan bersiap menghadap laga terakhir fase grup Championship 2025/26.

Beruang Madu akan menjamu Deltras FC di Stadion Batakan, Balikpapan, kick off pukul 20.00 WITA

Menjelang duel lawan skuad berjuluk The Lobster tersebut, Persiba kedatangan pemain anyar Ananta Krisna.

Gelandang muda berusia 19 tahun resmi bergabung dengan Persiba dengan status pemain pinjaman.

"Ananta Krisna datang sebagai pemain pinjaman dari Bali United untuk menambah kekuatan Beruang Madu pada musim ini," bunyi pengumuman resmi manajemen Persiba dikutip Rabu (28/1).

Dengan semangat dan mobilitasnya, Ananta Krisna diharapkan mampu berkontribusi positif dalam permainan tim Beruang Madu.

"Selamat datang dan mari berjuang bersama, Ananta Krisna!," ucapnya.

Di saat yang hampir bersamaan, manajemen Persiba juga mengumumkan perpisahannya dengan sejumlah pemain.