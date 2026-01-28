JPNN.com

Championship 2025/26: 5 Catatan Menarik di Laga Pekan ke-17, Nomor 1 & 2 Milik Persiba

Rabu, 28 Januari 2026 – 08:46 WIB
Duel Persiba Balikpapan Vs Barito Putera dalam laga pekan ke-17 ke-17 Championship 2025/26 di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu (24/1) malam. Foto: IG persiba

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Laga pekan ke-17 Championship 2025/26 tuntas.

Ada catatan menarik dari 10 pertandingan yang digelar di laga pekan ke-17, salah satunya Persiba Balikpapan Vs Barito Putera.

Berikut catatan menarik sepanjang laga pekan ke-17 Championship 2025/26 yang dilansir dari Ileague pada Rabu (28/1):

1. Pemain dengan intersep terbanyak

Dalam duel Beruang Madu dengan pemuncak klasemen grup 2 yang berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan pada Sabtu (24/1) malam, Rical Vieri menjadi pemain dengan jumlah intersep terbanyak di laga pekan ke-17.

Pemain Persiba Balikpapan itu mencatatkan sepuluh intersep dalam laga lawan pemuncak klasemen sementara Grup 2 atau Grup Timur, Barito Putera.

Performa cemerlang pemain dengan nomor punggung 22 itu juga punya kontribusi besar untuk Persiba yang secara mengejutkan menaklukkan Barito Putera dengan skor tipis 1-0.

2. Pemain dengan Sapuan Terbanyak

