Championship 2025/26: 5 Catatan Menarik di Laga Pekan ke-17, Nomor 1 & 2 Milik Persiba
kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Laga pekan ke-17 Championship 2025/26 tuntas.
Ada catatan menarik dari 10 pertandingan yang digelar di laga pekan ke-17, salah satunya Persiba Balikpapan Vs Barito Putera.
Berikut catatan menarik sepanjang laga pekan ke-17 Championship 2025/26 yang dilansir dari Ileague pada Rabu (28/1):
1. Pemain dengan intersep terbanyak
Dalam duel Beruang Madu dengan pemuncak klasemen grup 2 yang berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan pada Sabtu (24/1) malam, Rical Vieri menjadi pemain dengan jumlah intersep terbanyak di laga pekan ke-17.
Pemain Persiba Balikpapan itu mencatatkan sepuluh intersep dalam laga lawan pemuncak klasemen sementara Grup 2 atau Grup Timur, Barito Putera.
Performa cemerlang pemain dengan nomor punggung 22 itu juga punya kontribusi besar untuk Persiba yang secara mengejutkan menaklukkan Barito Putera dengan skor tipis 1-0.
2. Pemain dengan Sapuan Terbanyak
