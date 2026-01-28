Borneo FC Vs PSIM, Van Gastel Senang Andy Setyo Pulih dari Cedera

kaltim.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel terus mematangkan persiapan timnya menjelang terbang ke Samarinda.

Laskar Mataram akan menantang Borneo FC di laga pekan ke-19 Super League 2025/26.

Duel Borneo FC vs PSIM akan digelar di Stadion Segiri, Minggu (1/2) mendatang, kick off dijadwalkan pukul 15.30 WIB atau 16.30 waktu Samarinda.

PSIM bertekad bangkit memperbaiki performa dan menjaga mentalitas bertanding setelah tampil kurang maksimal saat menjamu Persebaya Surabaya pekan lalu dengan mengalami kekalahan 0-3 atas tamunya tersebut.

Latihan terus digelar di tengah cuaca ekstrem melanda Yogyakarta.

"Kami putuskan latihan pagi karena kami sempat melewatkan gara-gara hujan," kata Van Gastel dilansir dari ILeague, Rabu (28/1).

Juru taktik asal Belanda itu fokus menyiasati kedalaman skuad yang terbatas akibat cedera.

Dia memastikan timnya tidak akan mendatangkan pemain baru.