Fabio Lefundes Berharap Kiao Nunes Cepat Beradaptasi dengan Skuad Pesut Etam

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Pemain anyar Borneo FC Kiao Nunes sudah bergabung dengan sesi latihan pada Senin (26/1).

Kegiatan tersebut dipusatkan di Borneo Training Ground, Samarinda.

Pemain berpaspor Brasil itu tampak menikmati menu latihan yang diberikan sang pelatih, Fabio Lefundes.

Pesepak bola kelahiran 11 Januari 1996 itu tak memiliki banyak waktu untuk beradaptasi.

Dia dituntut segera menyesuaikan diri dengan tim. Sebab, pertandingan berat sudah di depan mata.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengungkapkan Nunes dalam kondisi bagus.

Sebelum datang ke Samarinda, Nunes masih sempat bermain untuk timnya di Bahrain, Al Ahli Club.

"Nunes dalam kondisi bagus, dia datang di pertengahan musim tentu ini menuntut dirinya untuk segera beradaptasi dengan tim. Semoga dia bisa beradaptasi dengan cepat," kata Lefundes dilansir dari laman resmi Borneo FC, Selasa (27/1).