Berstatus Pinjaman dari Persis Solo, Cleylton Santos Resmi Berseragam Borneo FC

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC resmi mendatangkan satu pemain yang akan mempertebal kekuatan lini belakang menghadapi putaran kedua Super League 2025/26.

Sosok tersebut adalah Cleylton Santos yang resmi berseragam Borneo FC saat hadir di sesi latihan sore ini, Selasa (27/1).

"Cleylton sudah tak asing dengan sepak bola Indonesia diharapkan bisa cepat beradaptasi dengan skuad asuhan Fabio Lefundes," tulis pernyataan resmi Borneo FC, Selasa (27/1).

Cleylton Santos sendiri berstatus sebagai pemain pinjaman dari Persis Solo.

Semasa membela tim Laskar Sambernyawa, pemain asal Brasil itu mencatatkan 29 kali penampilan.

Tak hanya kokoh secara bertahan, Cleylton juga sering andil dalam mencetak gol.

Cleylton Santos resmi berseragam Borneo FC. Foto: IG borneofc.id

Tercatat, Cleylton sudah menciptakan empat gol dan empat assist.