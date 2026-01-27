JPNN.com

Berstatus Pinjaman dari Persis Solo, Cleylton Santos Resmi Berseragam Borneo FC

Selasa, 27 Januari 2026 – 17:41 WIB
Berstatus Pinjaman dari Persis Solo, Cleylton Santos Resmi Berseragam Borneo FC - JPNN.com Kaltim
Cleylton Santos bersama pelatih Borneo FC Fabio Lefundes saat hadir di sesi latihan yang berlangsung di Borneo Training Ground sore ini, Selasa (27/1). Foto: IG borneofc.id

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC resmi mendatangkan satu pemain yang akan mempertebal kekuatan lini belakang menghadapi putaran kedua Super League 2025/26.

Sosok tersebut adalah Cleylton Santos yang resmi berseragam Borneo FC saat hadir di sesi latihan sore ini, Selasa (27/1).

"Cleylton sudah tak asing dengan sepak bola Indonesia diharapkan bisa cepat beradaptasi dengan skuad asuhan Fabio Lefundes," tulis pernyataan resmi Borneo FC, Selasa (27/1).

Cleylton Santos sendiri berstatus sebagai pemain pinjaman dari Persis Solo.

Semasa membela tim Laskar Sambernyawa, pemain asal Brasil itu mencatatkan 29 kali penampilan.

Tak hanya kokoh secara bertahan, Cleylton juga sering andil dalam mencetak gol.

Berstatus Pinjaman dari Persis Solo, Cleylton Santos Resmi Berseragam Borneo FC

Cleylton Santos resmi berseragam Borneo FC. Foto: IG borneofc.id

Tercatat, Cleylton sudah menciptakan empat gol dan empat assist.

Kehadiran Cleylton Santos diharapkan mampu mempertebal kekuatan lini belakang Borneo FC menghadapi putaran kedua Super League 2025/26
