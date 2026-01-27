JPNN.com

Selasa, 27 Januari 2026 – 08:19 WIB
Persela Siap Bangkit di Laga Terakhir Fase Grup, Amankah Posisi Persiba Balikpapan? - JPNN.com Kaltim
Pemain Persela Lamongan mengikuti latihan sebagai persiapan menghadapi laga terakhir fase grup 2 Championship 2025/26 melawan Persipal FC di Stadion Gawalise, Palu pada Sabtu (31/1) mendatang. Foto: IG perselafc

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persela Lamongan siap bangkit di laga terakhir fase grup Pegadaian Championship 2025/26.

Kekalahan melawan PSIS Semarang meski unggul dalam jumlah pemain di laga yang berlangsung di Stadion Jatidiri pada Sabtu (24/1) malam lalu menjadi pelajaran berharga bagi tim berjuluk Laskar Joko Tingkir.

Pelatih Persela Bima Sakti meminta maaf atas kekalahan tersebut.

Dia menjelaskan anak asuhnya sudah melakukan yang terbaik sepanjang pertandingan.

"Padahal pemain PSIS bermain dengan sepuluh pemain, tapi kami gagal memanfaatkan hal tersebut," kata Bima Sakti dikutip dari laman Ileague, Selasa (27/1).

Bima menegaskan kekalahan ini jadi tanggung jawabnya lantaran menurutnya pemain sudah maksimal dalam pertandingan.

"Mental pemain harus segera saya bangkitkan, masih banyak pertandingan lain," ungkapnya.

Pemain Persela Rafiud Drajat meminta maaf kepada suporter atas kekalahan ini.

Pegadaian Championship 2025/26 memasuki laga terakhir fase grup pekan ini, lihat jadwal Persiba Balikpapan
