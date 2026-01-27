Persela Siap Bangkit di Laga Terakhir Fase Grup, Amankah Posisi Persiba Balikpapan?

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persela Lamongan siap bangkit di laga terakhir fase grup Pegadaian Championship 2025/26.

Kekalahan melawan PSIS Semarang meski unggul dalam jumlah pemain di laga yang berlangsung di Stadion Jatidiri pada Sabtu (24/1) malam lalu menjadi pelajaran berharga bagi tim berjuluk Laskar Joko Tingkir.

Pelatih Persela Bima Sakti meminta maaf atas kekalahan tersebut.

Dia menjelaskan anak asuhnya sudah melakukan yang terbaik sepanjang pertandingan.

"Padahal pemain PSIS bermain dengan sepuluh pemain, tapi kami gagal memanfaatkan hal tersebut," kata Bima Sakti dikutip dari laman Ileague, Selasa (27/1).

Bima menegaskan kekalahan ini jadi tanggung jawabnya lantaran menurutnya pemain sudah maksimal dalam pertandingan.

"Mental pemain harus segera saya bangkitkan, masih banyak pertandingan lain," ungkapnya.

Pemain Persela Rafiud Drajat meminta maaf kepada suporter atas kekalahan ini.