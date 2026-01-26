Klasemen Championship Terbaru: Kendal Tornado Vs Persiku Imbang, Persiba Melorot

kaltim.jpnn.com, SOLO - Duel Kendal Tornado FC Vs Persiku Kudus dalam laga pekan ke-17 Pegadaian Championship 2025/26 berakhir imbang dengan skor 0-0.

Hasil pertandingan yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo pada Minggu (25/1) malam tersebut membuat peringkat di klasemen grup 2 Championship 2025/26 berubah.

Tambahan satu poin dalam laga yang dipimpin wasit Asep Yandis membawa Persiku Kudus naik peringkat.

Skuad berjuluk Macan Muria kini berada di peringkat 7 dengan raih 15 poin.

Sementara itu, Persiba Balikpapan melorot di peringkat ke-8 dengan raihan 14 poin.

Peringkat ke-9 ditempati PSIS Semarang yang baru saja menang 1-0 saat menjamu Persela Lamongan di Stadion Jatidiri, Sabtu (26/1).

Juru kunci grup 2 atau grup timur ditempati Persipal Palu yang kembali mengalami kekalahan 1-3 lawan Deltras FC saat bertandang di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu (25/1).

Hasil di laga pekan ke-17 ini membuat Persiba Balikpapan tidak ada pilihan selain harus menang jika ingin menjaga peluang tetap bertahan di kasta kedua sepak bola Indonesia musim depan saat menjamu Deltras FC di Stadion Batakan pada Sabtu (31/1). (mar1/jpnn)