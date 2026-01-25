Klasemen Super League Terbaru: Borneo FC Tergusur, Persib Kembali ke Puncak
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC tergusur dari puncak klasemen sementara Super League 2025/26.
Ini setelah Persib menang 1-0 saat menjamu PSBS Biak dalam laga pekan ke-18 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (25/1) malam.
Kemenangan Maung Bandung ditentukan lewat gol tunggal Rosembergne Da Silva di menit ke-87'.
Tambahan tiga angka dari laga kandang membawa Persib kembali ke puncak klasemen dengan raihan 41 poin.
Borneo FC melorot ke peringkat ke-2 dengan selisih satu poin dari Persib.
Laga pekan ke-18 menyisakan duel Dewa United Vs Arema FC yang akan digelar di Stadion Banten Internasional Stadium pada Senin (26/1) besok.
Namun hasil akhir dari kedua tim tersebut tidak berpengaruh pada peringkat Persib maupun Borneo FC di klasemen saat ini. (mar1/jpnn)
Klasemen Super League 2025/26 Terbaru
Borneo FC tergusur dari puncak klasemen sementara Super League 2025/26 setelah Persiba menang 1-0 saat menjamu PSBS Biak
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
