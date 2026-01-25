Klasemen Super League Terbaru: Borneo FC Tergusur, Persib Kembali ke Puncak

JPNN.com

Minggu, 25 Januari 2026 – 21:44 WIB
Suasana pertandingan Persib Vs PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (25/1) malam. Foto: IG Persib

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC tergusur dari puncak klasemen sementara Super League 2025/26.

Ini setelah Persib menang 1-0 saat menjamu PSBS Biak dalam laga pekan ke-18 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (25/1) malam.

Kemenangan Maung Bandung ditentukan lewat gol tunggal Rosembergne Da Silva di menit ke-87'.

Tambahan tiga angka dari laga kandang membawa Persib kembali ke puncak klasemen dengan raihan 41 poin.

Borneo FC melorot ke peringkat ke-2 dengan selisih satu poin dari Persib.

Laga pekan ke-18 menyisakan duel Dewa United Vs Arema FC yang akan digelar di Stadion Banten Internasional Stadium pada Senin (26/1) besok.

Namun hasil akhir dari kedua tim tersebut tidak berpengaruh pada peringkat Persib maupun Borneo FC di klasemen saat ini. (mar1/jpnn)

Klasemen Super League 2025/26 Terbaru

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

