Deltras FC Hajar Persipal 3-1, The Lobster Kirim Sinyal Bahaya ke Persiba Balikpapan

kaltim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras FC melanjutkan tren positif di laga pekan ke-17 Grup 2 Pegadaian Championship 2025/26.

Calon lawan Persiba Balikpapan di laga terakhir nanti itu menghajar tamunya Persipal Palu dengan skor 3-1.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu (25/1) sore.

Ini kemenangan ketiga berturut-turut diraih skuad berjuluk The Lobster.

Laga sebelumnya yang digelar Minggu (11/1), Deltras FC juga menang 3-1 atas tamunya Kendal Tornado.

Begitu pula saat bertandang di markas PSIS Semarang pada Sabtu 17 Januari 2026, Deltras FC menang telak dengan tiga gol tanpa balas.

Hat-trick menang menjadi modal penting Deltras FC menatap laga terakhir di Stadion Batakan sekaligus sinyal bahaya buat tuan rumah, Persiba Balikpapan.

Terlebih, kemenangan harga mati bagi Persiba di laga terakhirnya untuk memastikan tim kebanggaan masyarakat Kota Balikpapan tetap berada di kasta kedua sepak bola Indonesia musim depan.