Takhta Borneo FC Terancam, Duel Persib vs PSBS Biak Malam Ini Jadi Penentu

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Persib Bandung berpeluang merebut kembali puncak klasemen dari Borneo FC.

Duel lawan PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu (25//1) pukul 19.00 WIB menjadi penentu.

Saat ini, klub berjuluk Maung Bandung menempati peringkat kedua Super League 2025/26 dengan raihan 38 poin.

Persib hanya terpaut dua angka dari Borneo FC yang kembali menjadi pemuncak klasemen setelah mengalahkan Persis Solo dengan skor 1-0 di Stadion Manahan, Sabtu (25/1).

Meski berpeluang merebut takhta klasemen, Persib harus berjuang keras menghadapi PSBS Biak yang datang ke Bandung dengan motivasi tinggi untuk menjauh dari zona degradasi.

Hal itu juga dibuktikan performa tim berjuluk Badai Pasitif yang meningkat di laga terakhir mereka.

PSBS Biak menang telak 4-1 saat menjamu Bhayangkara FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin 12 Januari 2026.

Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam mengingatkan rekan-rekannya untuk waspada menghadapi PSBS Biak.