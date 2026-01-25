Leonard Tupamahu Raih Kemenangan Perdana sebagai Pelatih Persiba, Lihat Ekspresinya

JPNN.com

Minggu, 25 Januari 2026 – 07:06 WIB
Ekspresi Pelatih Persiba Balikpapan Leonard Tupamahu setelah timnya memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 melawan pemuncak klasemen Barito Putera dalam laga pekan ke-17 Grup 2 Pegadaian Championship 2025/26 di Stadion Batakan, tadi malam, Sabtu (24/1). Foto: IG Persiba

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Leonard Tupamahu mencatatkan kemenangan perdananya sebagai pelatih Persiba Balikpapan.

Ini setelah tim asuhannya memenangkan pertandingan melawan pemuncak klasemen Barito Putera dalam laga pekan ke-17 Grup 2 Pegadaian Championship 2025/26 di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu (24/1) malam.

Gol tunggal pemain lini belakang sekaligus kapten tim Abdul Rachman lewat tendangan bebas di menit ke-19 juga mengakhiri puasa kemenangan Persiba dalam beberapa pertandingan terakhir.

Tak hanya itu, tambahan tiga poin membuat Beruang Madu menjauhi zona degradasi.

Persiba naik peringkat ke-7 dengan mengoleksi 14 poin.

Persiku Kudus melorong ke-8 dengan jumlah poin yang sama dengan Persiba tetapi kalah produktivitas.

Leonard Tupamahu ditunjuk manajemen Persiba menggantikan Mohammad Nasuha sebagai pelatih di sisa kompetisi Pegadaian Championship 2025/26.

Nasuha yang berhasil mengantarkan Persiba naik ke kasta kedua sepak bola Indonesia dipecat karena dinilai gagal mengangkat performa tim.

