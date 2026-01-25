Leonard Tupamahu Raih Kemenangan Perdana sebagai Pelatih Persiba, Lihat Ekspresinya
kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Leonard Tupamahu mencatatkan kemenangan perdananya sebagai pelatih Persiba Balikpapan.
Ini setelah tim asuhannya memenangkan pertandingan melawan pemuncak klasemen Barito Putera dalam laga pekan ke-17 Grup 2 Pegadaian Championship 2025/26 di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu (24/1) malam.
Gol tunggal pemain lini belakang sekaligus kapten tim Abdul Rachman lewat tendangan bebas di menit ke-19 juga mengakhiri puasa kemenangan Persiba dalam beberapa pertandingan terakhir.
Tak hanya itu, tambahan tiga poin membuat Beruang Madu menjauhi zona degradasi.
Persiba naik peringkat ke-7 dengan mengoleksi 14 poin.
Persiku Kudus melorong ke-8 dengan jumlah poin yang sama dengan Persiba tetapi kalah produktivitas.
Leonard Tupamahu ditunjuk manajemen Persiba menggantikan Mohammad Nasuha sebagai pelatih di sisa kompetisi Pegadaian Championship 2025/26.
Nasuha yang berhasil mengantarkan Persiba naik ke kasta kedua sepak bola Indonesia dipecat karena dinilai gagal mengangkat performa tim.
Ekspresi Leonard Tupamahu saat meraih kemenangan perdananya sebagai pelatih Persiba usai timnya mengalahkan pemuncak klasemen Barito Putera
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News