Persiba Vs Barito Putera: Gol Tunggal Abdul Rachman Tumbangkan Pemuncak Klasemen

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan mengakhiri puasa kemenangan saat menjamu Barito Putera di Stadion Batakan, Sabtu (24/1) malam.

Beruang Madu berhasil menumbangkan tamunya yang merupakan pemuncak klasemen Grup 2 Pegadaian Championship 2025/26 dengan skor 1-0.

Persiba meraih tiga poin berkat gol semata wayang pemain lini belakang sekaligus kapten tim Abdul Rachman lewat tendangan bebas di menit ke-19.

Tambahan tiga poin tersebut membuat Persiba menjauh dari zona degradasi.

Tim kebanggaan masyarakat Kota Balikpapan naik peringkat ke-7 dengan mengoleksi 14 poin.

Jumlah poin yang sama tetapi kalah produktivitas dikoleksi Persiku Kudus yang melorot ke peringkat 8.

Persiba masih menyisahkan satu pertandingan lagi, yakni menjamu Deltra FC di Stadion Batakan pada pekan depan, Sabtu 31 Januari 2026.

Kemenangan kembali diharapkan agar Persiba benar-benar di zona aman dan tetap berada di kasta kedua sepak bola di Indonesia di kompetisi musim depan. (mar1/jpnn)