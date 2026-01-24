Live Streaming Persiba Vs Barito Putera: Beruang Madu Unggul 1-0 di Babak Pertama

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan unggul 1-0 dari Barito Putera pada babak pertama di laga pekan ke-17 Pegadaian Championshiop 2025/26 di Stadion Batakan, Sabtu (24/1) malam.

Kemenangan sementara itu dipersembahkan pemain lini belakang sekaligus kapten tim Abdul Rachman.

Pemain berkostum nomor 7 itu berhasil menjebol gawang Barito Putera yang dijaga Satria Tama Hardianto di menit ke-19.

Menarik dinanti, apakah di babak kedua nanti Beruang Madu akan menambah gol lagi untuk memastikan tiga poin tidak lepas di tangan?

Buat kamu yang pengin menyaksikan 45 menit kedua bisa melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19543-pegadaian-championship-2025-26?schedule_id=4849261. (mar1/jpnn)