JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Live Streaming Persiba Vs Barito Putera: Beruang Madu Unggul 1-0 di Babak Pertama

Live Streaming Persiba Vs Barito Putera: Beruang Madu Unggul 1-0 di Babak Pertama

Sabtu, 24 Januari 2026 – 19:59 WIB
Live Streaming Persiba Vs Barito Putera: Beruang Madu Unggul 1-0 di Babak Pertama - JPNN.com Kaltim
Suasana laga Persiba Balikpapan vs Barito Putera di babak pertama. Foto: IG Persiba

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan unggul 1-0 dari Barito Putera pada babak pertama di laga pekan ke-17 Pegadaian Championshiop 2025/26 di Stadion Batakan, Sabtu (24/1) malam.

Kemenangan sementara itu dipersembahkan pemain lini belakang sekaligus kapten tim Abdul Rachman.

Pemain berkostum nomor 7 itu berhasil menjebol gawang Barito Putera yang dijaga Satria Tama Hardianto di menit ke-19.

Baca Juga:

Menarik dinanti, apakah di babak kedua nanti Beruang Madu akan menambah gol lagi untuk memastikan tiga poin tidak lepas di tangan?

Live Streaming Persiba Vs Barito Putera: Beruang Madu Unggul 1-0 di Babak Pertama

Buat kamu yang pengin menyaksikan 45 menit kedua bisa melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19543-pegadaian-championship-2025-26?schedule_id=4849261. (mar1/jpnn)

Baca Juga:

Beruang Madu unggul 1-0 di babak pertama, buat kamu yang pengin menyaksikan 45 menit kedua ini link live streamingnya

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Persiba Balikpapan Vs Barito Putera Persiba Persiba Balikpapan Barito Putera Stadion Batakan Liga 2 Championshiop

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU